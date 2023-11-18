علماء يكتشفون سببًا لعدم نجاح العلاج المناعي لسرطان الرئة‎

كشف بحث مشترك بين جامعة "نافارا" الإسبانية، وجامعة "ييل" الأمريكية، أن التغير الجيني يُعد أحد أسباب مقاومة العلاج المناعي لسرطان الرئة، إذ إنه يعدل البيئة الدقيقة للورم ويقلل الاستجابة للعلاج.

وجاء في تقرير نشره موقع "إنفوباي" الإخباري أن البحث أظهر ارتباط غياب الجين الكابت للورم (PTEN) بمقاومة العلاج المناعي في بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الجلد وسرطان البروستاتا.

ونقل التقرير عن المؤلف الأول للبحث وباحث ما بعد الدكتوراة الحالي في جامعة ييل، فران إكسبوسيتو، أن فقدان "PTEN" يرتبط بإنشاء بيئة دقيقة مثبطة للمناعة تزيد من تسلل الخلايا التائية التنظيمية.

وبحسب الموقع ظهرت نتائج هذا العمل، الذي تم إجراؤه باستخدام عينات من المرضى والنماذج الحيوانية لسرطان الرئة، على غلاف مجلة أبحاث السرطان.

المصدر: موقع إنفوباي