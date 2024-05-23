الأطعمة المصنعة تزيد من خطر السكتة الدماغية والضعف الإدراكي

أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام، بأن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الأطعمة المصنعة معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة في منتصف العمر وما بعده.

ووفقًا للدراسة، فإن هؤلاء الأشخاص يتعرضون لزيادة نسبتها 9% في خطر السكتة الدماغية، وزيادة نسبتها 16% في خطر الضعف الإدراكي، الذي يمكن أن يؤدي إلى حالات الخرف.

وأكد الباحثون أن الوجبات الخفيفة السكرية والوجبات الجاهزة ترتبط بتدهور الحالة الصحية، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسرطان وأمراض القلب.

وأشار د. دبليو تايلور كيمبرلي، مؤلف الدراسة، إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، مؤكدًا أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي.