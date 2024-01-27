دراسة: جلوكوز الدم يدمر الجسم مثل الغلوتين
يلجأ خبراء تغذية إلى حيل لخفض نسبة السكر في الدم وإنهاء الرغبة الشديدة في الأكل، تتعلق بالجلوكوز أو الغلوتين.
وتطرقت عالمة أحياء فرنسية تُدعى جيسي إنكاوسبي، إلى أضرار جلوكوز الدم كمدمر للجسم مثل الغلوتين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
حيل إنكاوسبي
وتقول إنكاوسبي: "لا يحتاج المتبعون للنظام إلى قطع الكربوهيدرات أو حساب نقاط السعرات الحرارية. بدلاً من ذلك، يُنصح بالتفكير في المجموعات الغذائية والترتيب الذي يستهلكونه بها".
وأكثر من كونه اتباع نظام غذائي، يتكون نهج "جيسي إنكاوسبي" من الحيل التي تهدف إلى تقليل ارتفاع السكر في الدم.
ويقول المؤيدون إن اتباع إرشاداتها قد يساعد الناس على التفكير بشكل أكثر وضوحًا، ويمدهم بالمزيد من الطاقة، ويقلل من الشهية للسكر.
وتحوّل الجلوكوز (الغلوتين الجديد) إلى هوس تغذوي للعموم، كعقار السكري الذي خفف الطرق القديمة في التفكير حول الغذاء وقوة الإرادة وفقدان الوزن، حيث يسلط عقار مرض السكري الضوء على أهمية تنظيم نسبة السكر في الدم قبل أن يصل الشخص لمرحلة علاج مرض السكري.
تغيير النظام الغذائي
وتنشر الشخصيات الصحية مثل سوزان إنكاوسبي مقالات حول منتجات تنظيم جلوكوز الدم، بما في ذلك المكملات الغذائية، وترتكز فكرتها على التغيير في مجال النظام الغذائي، بحيث يبدأ الشخص يومه بوجبة من الخضار مع التركيز على البروتين والألياف والابتعاد عن الكربوهيدرات.
وجاء اهتمام إنكاوسبي بالتغذية الشاملة بعد أن عانت من للقلق وضعف الشخصية في سن 19 بسبب معاناتها من السمنة. وعند اكتشافها العلاقة بين طفرات الجلوكوز والصحة العقلية، قامت ببناء تطبيق لرسم البيانات، وشاركت نتائجها على منصة انستغرام.
وتستخدم بعض الشركات تطبيقات قياس نسبة الجلوكوز في الدم بهدف مساعدة الناس على فهم صحتهم الأيضية والطرق المناسبة لفقدان الوزن الزائد.
وتفرض هذه التطبيقات رسوم اشتراك شهرية، وتتيح للمستعملين الاتصال بالأطباء للحصول على وصفة طبية.
وتتطلب هذه التطبيقات من المستخدمين المشاركة في الاستبانات التي تعدها، كما تبيع بعض الشركات منتجاتها بالجملة لإجراء التجارب السريرية، فيما توفر بعضها أجهزة استشعار لاستخدامها في التجارب السريرية.
ومع ذلك، يشير عالِم أمراض القلب دارس موزافاريان أن رصد الجلوكوز لا يحمي من أضرار الفروكتوز والبروتين المكرر، لذا يجب أن تُجرى فحوصات شاملة لجميع أنواع السكريات في الدم.