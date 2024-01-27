دراسة: جلوكوز الدم يدمر الجسم مثل الغلوتين

وأكثر من كونه اتباع نظام غذائي، يتكون نهج "جيسي إنكاوسبي" من الحيل التي تهدف إلى تقليل ارتفاع السكر في الدم.

ويقول المؤيدون إن اتباع إرشاداتها قد يساعد الناس على التفكير بشكل أكثر وضوحًا، ويمدهم بالمزيد من الطاقة، ويقلل من الشهية للسكر.

وتحوّل الجلوكوز (الغلوتين الجديد) إلى هوس تغذوي للعموم، كعقار السكري الذي خفف الطرق القديمة في التفكير حول الغذاء وقوة الإرادة وفقدان الوزن، حيث يسلط عقار مرض السكري الضوء على أهمية تنظيم نسبة السكر في الدم قبل أن يصل الشخص لمرحلة علاج مرض السكري.