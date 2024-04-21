في المستقبل القريب.. وباء عالمي جديد سببه الإنفلونزا

نقلت صحيفة "الغارديان" عن علماء قولهم إنه من المرجح انتشار وباء جديد في المستقبل القريب سببه الإنفلونزا.

وبينت إحدى الدراسات الاستقصائية الدولية أن 57% من كبار خبراء الأمراض يعتقدون الآن أن سلالة من فيروس الأنفلونزا، ستكون السبب في التفشي العالمي التالي للأمراض المعدية القاتلة.

وقال جون سلمانتون غارسيا من جامعة كولونيا، الذي أجرى الدراسة، إن الاعتقاد بأن الأنفلونزا هي أكبر تهديد وبائي في العالم يعتمد على أبحاث طويلة الأمد تظهر أنها تتطور وتتحول باستمرار.

وقال "في كل شتاء تظهر الأنفلونز، ويمكنك وصف حالات التفشي الحالية بأنها جائحات صغيرة يتم التحكم فيها بشكل أو بآخر لأن السلالات المختلفة التي تسببها ليست شديدة الخطورة بما فيه الكفاية، ولكن هذا لن يستمر بالضرورة إلى الأبد".

وبحسب الدراسة، فإن "إكس" هو الفيروس القادم المسبب للجائحة، بحسب 21% من الخبراء المشاركين في الدراسة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يعتقد الخبراء أن الوباء القادم سيكون ناجمًا عن كائن مجهري لم يتم تحديد هويته بعد وسيظهر فجأة، تمامًا كما ظهر فيروس Sars-CoV-2، المسبب لمرض كوفيد-19، عند بداية تفشيه بين البشر في عام 2019.