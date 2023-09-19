كيف تتخلص من انتفاخ البطن بمكون طبيعي؟

يعاني الكثير من الأشخاص من انتفاخ البطن وتكوّن الغازات، سواء بسبب مشاكل في المعدة أو بعد تناول وجبة دسمة، ويتراوح هذا الانتفاخ من الخفيف إلى المتوسط أو الشديد حسب الحالة.

وبحسب ما نشره موقع Eating Well، فإنه لحسن الحظ هناك أطعمة يمكن أن تساعد في التخلص من الانتفاخ، ومن بينها بعض التوابل التي يجب على الإنسان أن يفكر في دمجها في نظامه الغذائي.

وأفادت الخبيرة كانشان كويا، بأن "الزنجبيل يحتوي على العديد من المركبات، مثل: الجينجيرول، وهو مركب مضاد للالتهابات"، مشيرة إلى أنه "وسيلة رائعة للحد من الغازات والانتفاخ، لأنه يقلل من الالتهاب، كما إن الالتهاب الزائد يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ وضيق المعدة."

وأشارت بروفيسور كويا إلى أن جرعة صغيرة من الزنجبيل كل يوم يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، كما يمكن أن يوفر القليل من الزنجبيل فوائد، مثل: تقليل الغثيان والقيء، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ونشرتها دورية Nutrients.

كما يساعد الزنجبيل في تحسين صحة الأمعاء وأعراض، مثل: الانتفاخ، بحسب بروفيسور كويا، من خلال "نقل الطعام إلى أسفل الجهاز الهضمي بشكل أكثر كفاءة، ما يزيد من حركة الأمعاء".

وأضافت أن دراسة موسعة أجريت عام 2019 حول الفوائد الصحية للزنجبيل نشرتها Food Science and Nutrition أكدت نتائجها أن "الجهاز الهضمي البطيء يؤدي إلى تكوين الغازات والمعاناة من الانتفاخ. ويمكن أن يريح الزنجبيل عضلات الجهاز الهضمي إذا كان الشخص يعاني تقلصاتٍ في المعدة".

وتابعت بروفيسور كويا: "يمكن استخدام جذر الزنجبيل عن طريق بشره أو تقطيعه وإضافته إلى الشاي أو حساء العدس".

وأوضحت أنه يمكن تناول الزنجبيل في الأطباق المالحة والحلوة، في وصفات مثل الدجاج بالعسل والزنجبيل أو الفاصوليا الخضراء التي يتم قليها مع إضافة نكهة التوابل الطازجة، كما يمكن مزج الزنجبيل المطحون مع العسل الأسود عند تحضير بعض أنواع الحلويات للحصول على نكهة ذات رائحة حارة وعطرة.