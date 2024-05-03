بينها المنظفات واللدغات.. تقرير يكشف أبرز مسبّبات تسمم الأطفال

كشف تقرير نشره موقع "euronews" أن منتجات التنظيف المنزلية، والأدوية، وأول أكسيد الكربون، ولدغات الحشرات هي أكثر الأسباب شيوعاً لحالات التسمم العرضي بين الأطفال.

وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة الفرنسية لسلامة الصحة الغذائية والبيئية والمهنية (Anses)، العوامل الرئيسة وراء حوادث تسمم الأطفال، وهي قضية مثيرة للقلق منتشرة حول العالم.

ويؤكد التقرير، أن منتجات التنظيف المنزلية، والأدوية الطبية، وأول أكسيد الكربون، هي الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعاً لحالات التسمم العرضي بين الأطفال.

وعلى الرغم من أن العديد من حالات التسمم العرضي تكون حميدة، إلا أن بعضها يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الوفاة.

وشمل التقرير الأسباب الرئيسة لحالات التسمم العرضي التي دفعت إلى الاتصال بمراكز مكافحة السموم، أو زيارة غرف الطوارئ، أو دخول المستشفى بين عامي 2014 و2020.

ومن بين منتجات التنظيف المنزلية، برزت كبسولات المنظفات السائلة، خاصة في منظفات الغسيل، كسبب بارز لتسمم الأطفال دون سن 15 عاما.