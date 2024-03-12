بعد انتشارها في "تيك توك".. هل تساعد خلطات الزيوت على نمو شعرك؟

في مجال العناية بالجمال، أصبح هناك اهتمام متزايد بزيوت الشعر التي يتم تحضيرها منزليا، خصوصا بعد انتشارها بين مؤثرات الجمال والعناية بالبشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزعم بعض المؤثرات في "تيك توك" تحديدا أن الزيوت المخلوطة في المنزل يمكن أن تعزز نمو الشعر، وتساعد في توقف تساقطه.

لكن، هل يرى الخبراء أن الزيوت قادرة على تحفيز نمو الشعر فعلا؟

وفي مقابلة مع موقع "هندوسان تايمز" كشف الدكتور ستوتي خاري شوكلا، أخصائي الجلدية بعض الحقائق عن تلك الخلطات وصحة فعاليتها.

وأكد الدكتور شوكلا أن العوامل الرئيسة التي تحدد نمو الشعر هي الهرمونات وعلم الوراثة، وعلى الرغم من وجود بعض الادعاءات حول قدرة بعض الزيوت على تعزيز نمو الشعر، إلا أن الأدلة العلمية المتاحة ضئيلة في هذا الصدد.

وأضاف أن تجنب التلف والحفاظ على فروة الرأس يمكن أن يسهمان في تعزيز صحة بصيلة الشعر، مشددا على أن بعض الزيوت مثل زيت جوز الهند، وزيت الخروع، وزيت الزيتون يمكن أن يقدموا لمسة إيجابية في هذا الصدد.