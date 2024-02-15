علاقة "غريبة" بين التلوث والانتحار

وجدت دراسة جديدة تتضمن بيانات نحو 1400 محطة لمراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء الصين، أن معدلات الانتحار ترتفع مع انخفاض جودة الهواء.

وأوضحت الدراسة كيف ساعدت الخطة التي قادتها الحكومة على مستوى البلاد للحد من تلوث الهواء في منع عشرات الآلاف من حالات الانتحار في غضون سنوات قليلة.

وتعد الصين من الدول الأكثر تلوثًا في العالم، حيث يغطي مدنها الكبرى ضباب دخاني كثيف يخيم بكثافة على الملايين من سكان المناطق الحضرية.

وبحسب الإحصاءات، تحدث حوالي 16% من حالات الانتحار بجميع أنحاء العالم في الصين.

ويقول العلماء إن هناك عدة أسباب وراء نسب الانتحار المرتفعة في البلاد، بدءًا من الدخل إلى التحولات الثقافية. لكن الدراسة الجديدة التي أجراها فريق من الاقتصاديين الذين جمعوا بيانات جودة الهواء وتقارير الانتحار تكشف بوضوح أكبر من أي وقت مضى الارتباط الوثيق بين استنشاق الهواء السيئ ومعدلات الانتحار.

وأظهرت الدراسة كيف يمكن لملوثات الهواء الصغيرة أن تنتقل مباشرة إلى الدماغ، وتغير كيمياءه في أقل من 24 ساعة، وتؤدي إلى ضعف الصحة العقلية، كما تعبث بالتنظيم العاطفي على المدى الطويل، الأمر الذي يفسّر ارتفاع نسب الانتحار.

يذكر أن معدلات الانتحار انخفضت بشكل حادٍ في الصين، بين عامي 2010 و2021، بينما انخفض معدل الانتحار السنوي من 10.88 إلى 5.25 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص، وفقًا للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC).

وقال الباحثون إن الدراسة قد تكون مقتصرة على الصين، ولكن يجب على الجميع الحذر من التلوث وعلاقته بالصحة النفسية.