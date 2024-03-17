سواء أكان حليبًا فاسدًا أم لحمًا منتهي الصلاحية، قد يجتاح العفن العديد من الأطعمة في ثلاجتك، وقد لا تلاحظ الأمر فورًا؛ ما يجعلك تتناول القليل منه قبل تدارك الموقف.

بحسب الخبراء فإن العفن هو فطريات مجهرية تعيش على المواد النبانية أو الحيوانية.

لكن ماذا يحدث لو تناولت العفن عن طريق الخطأ؟

قالت الدكتورة كريستين لي أختصاصية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى كليفلاند لموقع "يو اس ايه تواداي" إن استهلاك العفن قد لا يؤدي للإصابة بأمراض على الفور، فطالما أن الجهازين المناعي والهضمي يعملان بشكل سليم، فإن تناول القليل من العفن لن يحدث أي أعراض ولن يسبب أي مشاكل صحية تذكر.

ومع ذلك، فإن كمية العفن التي يأكلها الفرد قد تؤدي لحدوث ردة فعل، إذ إن تناول كميات كبيرة منه قد تصيبك بالغثيان وعسر الهضم والإسهال أحيانًا.