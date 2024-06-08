غني بالفيتامينات والمعادن.. البصل كنز غذائي ووقائي

دعم صحة الأمعاء

يعد البصل مصدرا طبيعيا للبريبايوتيك، وهي ضرورية لصحة الأمعاء المثلى، فهي ألياف غير قابلة للهضم توفر غذاءً للبكتيريا المعوية المفيدة، وتعزز نموها وتشجع على توازن نباتات الأمعاء.

ويحتوي البصل على الإينولين البريبايوتيك، الذي يساعد على تحفيز نمو البكتيريا الصحية. وتشير الأدلة العلمية إلى أن الأليسين، وهو مركب موجود في البصل، قد يساعد أيضًا في دعم صحة الأمعاء.

تحسين صحة القلب

ويدعم الاستهلاك المنتظم للبصل أيضًا صحة القلب؛ إذ يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، وخاصة الكيرسيتين، التي يمكن أن تكون لها تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم.

كما ثبت أن الكيرسيتين يساعد على تقليل الدهون الثلاثية وخفض مستويات الكوليسترول.

وتشير نتائج الدراسات إلى أن تناول البصل يمكن أن يكون مفيدًا في منع وعلاج خلل شحميات الدم وارتفاع ضغط الدم، بل يمكن أن يساعد في نهاية المطاف على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة العينين

ويساعد البصل في دعم صحة العين الجيدة، فهو غني بالكبريت، وهو مهم لإنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، الذي يساعد على منع الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، وإعتام عدسة العين، وزرق العين.