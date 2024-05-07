ماء الخيار.. فوائد صحية "مذهلة" لا تعرفها
اكتسب ماء الخيار، وهو مشروب بسيط ولكنه منعش يتم تحضيره عن طريق نقع شرائح الخيار في الماء، شعبية كبيرة بسبب فوائده الصحية المزعومة. وبالإضافة إلى خصائص التبريد والترطيب، يُعتقد أن ماء الخيار يوفر العديد من المزايا المحتملة للصحة العامة والرفاهية.
فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة لمياه الخيار التي لا يعرفها الكثيرون، بحسب ما قاله خبراء في الصحة لموقع "تايمز أوف إنديا".
الترطيب
يعد ترطيب الجسم أمرًا ضروريًّا للحفاظ على الصحة العامة ودعم وظائف الأعضاء.
ويعتبر ماء الخيار وسيلة ممتازة لزيادة تناول السوائل؛ لأنه يوفر الترطيب مع إضافة نكهة خفيفة دون السعرات الحرارية أو السكريات المضافة الموجودة في العديد من المشروبات الأخرى.
ويعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتنظيم درجة حرارة الجسم، والمساعدة على الهضم، ونقل العناصر الغذائية، وطرد السموم.
مواد غذائية مهمة
الخيار منخفض بالسعرات الحرارية، لكنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
وعندما يتم نقع الخيار في الماء، يتم إطلاق بعض هذه العناصر الغذائية في الماء؛ مما يعزز قيمتها الغذائية.
ويحتوي الخيار على فيتامينات C وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، وكلها تلعب أدوارًا حيوية في الحفاظ على الصحة ودعم وظائف الجسم المختلفة.
غني بمضادات الأكسدة
الخيار غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والتانين، التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة، وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.
وتلعب مضادات الأكسدة دورًا حاسمًا في حماية الخلايا من التلف، وتقليل الالتهابات، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، والسرطان، والسكري.
فقدان الوزن
ماء الخيار مشروب منخفض السعرات الحرارية ويمكن دمجه في خطة إدارة الوزن، من خلال استبدال المشروبات السكرية أو المشروبات المحملة بالسعرات الحرارية به.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز المحتوى العالي من الماء والألياف في الخيار الشعور بالامتلاء ويساعد في التحكم بالشهية؛ مما قد يدعم جهود فقدان الوزن.
تحسين الهضم
المحتوى العالي من الماء والألياف في الخيار، يجعلانه مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي.
ويمكن أن يساعد شرب ماء الخيار في منع الإمساك، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، ودعم وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخيار على مركبات معينة قد تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب، مما قد يخفف من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وعسر الهضم.
تنظيم ضغط الدم
يلعب البوتاسيوم، وهو معدن موجود في الخيار، دورا حاسما في تنظيم مستويات ضغط الدم.
ويساعد استهلاك ماء الخيار كجزء من نظام غذائي متوازن يتضمن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مركّبات معينة في الخيار، مثل القرعيات، قد يكون له تأثيرات خفض ضغط الدم.