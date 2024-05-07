ماء الخيار.. فوائد صحية "مذهلة" لا تعرفها

اكتسب ماء الخيار، وهو مشروب بسيط ولكنه منعش يتم تحضيره عن طريق نقع شرائح الخيار في الماء، شعبية كبيرة بسبب فوائده الصحية المزعومة. وبالإضافة إلى خصائص التبريد والترطيب، يُعتقد أن ماء الخيار يوفر العديد من المزايا المحتملة للصحة العامة والرفاهية.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة لمياه الخيار التي لا يعرفها الكثيرون، بحسب ما قاله خبراء في الصحة لموقع "تايمز أوف إنديا".

الترطيب

يعد ترطيب الجسم أمرًا ضروريًّا للحفاظ على الصحة العامة ودعم وظائف الأعضاء.

ويعتبر ماء الخيار وسيلة ممتازة لزيادة تناول السوائل؛ لأنه يوفر الترطيب مع إضافة نكهة خفيفة دون السعرات الحرارية أو السكريات المضافة الموجودة في العديد من المشروبات الأخرى.

ويعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتنظيم درجة حرارة الجسم، والمساعدة على الهضم، ونقل العناصر الغذائية، وطرد السموم.

مواد غذائية مهمة

الخيار منخفض بالسعرات الحرارية، لكنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وعندما يتم نقع الخيار في الماء، يتم إطلاق بعض هذه العناصر الغذائية في الماء؛ مما يعزز قيمتها الغذائية.

ويحتوي الخيار على فيتامينات C وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، وكلها تلعب أدوارًا حيوية في الحفاظ على الصحة ودعم وظائف الجسم المختلفة.