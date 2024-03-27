أطعمة ينبغي على الصائم تجنبها على الفطور والسحور

أوضح الدكتور محسن عابد ، استشاري الطب الباطني، أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي ينبغي على الصائم تجنبها في رمضان أو على الأقل التعامل معها بحذر شديد، وبأقل كميات ممكنة على مائدتي الإفطار والسحور، لأنها تتسبب في مشكلات كبيرة.

وأشار الطبيب المصري في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن الأطعمة المملحة تأتي على رأس تلك القائمة حيث تسبب المخللات والمقبلات وفواتح الشهية شعورًا شديدًا بالعطش في اليوم التالي، كما أن الأطعمة الدسمة المقلية في الزيت تجعل الصائم يعاني من الحموضة والانتفاخ ما ينتج عنه متاعب كثيرة.

ويحذّر استشاري الطب الباطني من القهوة والشاي وبعض أنواع الصودا لأنها من مدرات البول التي تؤدي إلى تناقص المياه في الجسم.

وتمتد قائمة التحذيرات لتشمل الأطعمة المحلاة بالسكر مثل الفطائر والدونتس التي تسبب العطش والانتفاخ، وكذلك الوجبات السريعة أو "الفاست فوود" التي يفضلها البعض في السحور وتسبب تخمة واضطرابًا في الهضم نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل البرغر والبيتزا.

ونصح الدكتور عابد بضرورة تجنب العصائر المحلاة المعلبة، والمليئة بالسكر المضاف.