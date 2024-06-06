كيف تؤثر موجات الحرّ على أعضاء جسمك الحيوية؟

يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة ضررًا لكل جزء من أجسامنا، وفي الحالات القصوى، قد تؤدي للإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ومع اقتراب فصل الصيف، عرض خبراء في مجال الصحة خلال تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، كيف تؤثر موجات الحر على 5 أعضاء في الجسم:

الجلد

تحدث حروق الشمس بعد التعرّض المباشر لأشعتها فوق البنفسجية. وكلما تعرض الجسم لحروق الشمس، زاد احتمال إصابته بسرطان الجلد.

ويؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف الحمض النووي، وهو الذي يخبر الخلايا بكيفية عملها.

ومع تفاقم الضرر مع حروق الشمس المتكررة، يمكن أن تبدأ الخلايا في النمو خارج نطاق السيطرة؛ ما يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

الدماغ

قد يكون من الصعب التفكير بوضوح عندما تكون حرارة الجو مرتفعة، إذ أظهرت الدراسات أن الحرارة الشديدة يمكن أن تؤثر على الأداء العقلي. كما تم ربط الطقس الحار بانخفاض الوظيفة الإدراكية، وأخطاء الحكم، وزيادة خطر الإصابة المهنية.

وعند درجات الحرارة المرتفعة للغاية، يبدأ حاجز الدم بالدماغ في الانهيار. تتراكم البروتينات والأيونات في الدماغ، ما يسبب الالتهاب.

إضافة إلى ما سبق، أبلغ العديد من الأشخاص عن شعورهم بالغضب في الأيام الحارة، وتشير الأدلة إلى أن الحرارة الشديدة تؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

ووجدت دراسة حديثة أجريت في نيويورك أنه في الأيام الحارة، يكون هناك عدد أكبر من زيارات الطوارئ إلى المستشفيات بسبب تعاطي المخدرات، واضطرابات المزاج والقلق، والفصام، والخرف. وربطت دراسة أخرى ارتفاع درجات الحرارة بارتفاع معدلات الانتحار.