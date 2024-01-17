اكتشاف قد يحدث ثورة في علاج سرطان المثانة

شهد علاج مرض سرطان المثانة، الذي يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر الأورام شيوعًا بين الرجال، تطورًا رائدًا، إذ نجح فريق بحثي من جامعة برشلونة الإسبانية في تقليل أورام المثانة لدى الفئران بنسبة بلغت 90٪ من خلال جرعة واحدة من الروبوتات النانوية التي تعمل باليوريا، وفق ما أورد موقع technology networks.

وبحسب الموقع، يبشر البحث "بإحداث ثورة في علاجات سرطان المثانة، خاصة بالنظر إلى التحدي المستمر المتمثل في تكرار الإصابة بالورم بعد العلاج، الذي يتطلب زيارات متكررة للمستشفى ويساهم في ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية".

وأوضح أن "الروبوتات النانوية المستخدمة في البحث، هي عبارة عن آلات دقيقة مصنوعة من كرة مسامية مصنوعة من السيليكا. وتحمل هذه الآلات النانوية إنزيم اليورياز، الذي يتفاعل مع اليوريا الموجودة في البول، ما يدفع الجسيمات النانوية داخل الجسم. والأهم من ذلك، أن الروبوتات النانوية تشتمل أيضًا على اليود المشع، وهو نظير مشع قوي يستخدم عادةً لعلاج الأورام الموضعية".

وقال الباحث الرئيس، صامويل سانشيز: "مع جرعة واحدة، لاحظنا انخفاضًا بنسبة 90٪ في حجم الورم. وهذا أكثر كفاءة بشكل ملحوظ بالنظر إلى أن المرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان عادةً ما يحتاجون إلى 6 إلى 14 موعدًا في المستشفى مع العلاجات الحالية"، معربا عن "تفاؤله بشأن المستقبل"، مشددا على أن "تأمين تمويل قوي لتطوير الروبوتات أمر بالغ الأهمية لمواصلة تطوير هذه التكنولوجيا، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم طرحها في الأسواق".