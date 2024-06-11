3 أمراض شائعة يحاربها الفستق

تعتبر المكسرات من الأطعمة الصحية التي يمكننا إدراجها في نظامنا الغذائي باعتدال للاستفادة من فوائدها، وفي حالة الفستق، لا يختلف الأمر، إذ أكد خبراء لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، أنه يُساعد على مكافحة 3 أمراض شائعة.

وقال الخبراء إن الفستق واحد من أكثر المكسرات غير المرغوبة بسبب الجهد المبذول في تقشيرها، الأمر الذي يجعلها مثالية في الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى إنقاص الوزن؛ إذ إن الجهد المبذول في إزالة القشر منها يجعلنا أكثر وعيًا بالكمية التي نستهلكها.

ويُخفي الفستق خصائص رائعة يمكن أن تكون مفيدة جدًا لصحتنا، إذ يبرُز بين المكسرات الأخرى لكونه من أهم المغذيات، لأنه يضم 20% من البروتين النباتي كما أنه غني جدًا بالكربوهيدرات، ومثالي كمصدر للطاقة، علاوة على ذلك يحتوي الفستق على دهون غير مشبعة، والفوسفور والبوتاسيوم والحديد، وكذلك الزنك وفيتامين "E"، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والألياف، ما يجعله مثالي للجهاز الهضمي.