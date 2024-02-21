تجعلك تفرط بترطيب جسمك.. مطرات الماء العصرية تهدد حياتك

أصبحت مطرات الماء موضة العصر بألوانها وتصاميها المختلفة، حتى صارت جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين اليومية.

وعلى الرغم من أن الخبراء يجمعون على فوائد شرب الماء، إلا أن الزجاجات الجديدة باتت تجعل الأشخاص يفرطون في الشرب؛ ما قد يؤدي للإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

وحذر الدكتور كامبيز كالانتاري، طبيب أمراض الكلى في "مايو كلينيك" Mayo Clinic، من التأثيرات السلبية للإفراط في شرب الماء على الصحة، مشيرا إلى أنها قد تسبب ضغطًا شديدا على الكلى؛ ما ينتج عنه مشاكل خطيرة.

وشدد الأطباء على ضرورة شرب كميات معتدلة من الماء يوميًا، وتعتمد الكمية الموصى بها على عوامل مثل الجنس، والوزن، والنشاط البدني للفرد.

وأضافوا "يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الماء للإصابة بتسمم المياه، والذي يمكن أن يسبب انخفاضا في مستوى الصوديوم في الدم؛ ما قد يسبب حالات حرجة مثل الدخول في غيبوبة أو الوفاة أحيانا.

وتابعوا "ليس من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء، إلّا إذا كنت تخطط لممارسة الرياضة أو في حال تعرضك لظروف حارة. ويجب على الأفراد أن يتحلوا بالوعي حول احتياجاتهم الفردية للترطيب، وأن يتجنبوا الإفراط الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية".