عصير سحري للتخلص من مشكلة الإمساك

أكد تقرير نشره موقع very well health أن فهم دور التدخلات الغذائية، مثل: عصير البرقوق، في علاج الإمساك، الذي يصيب نحو 20% من الأفراد في جميع أنحاء العالم، أمر بالغ الأهمية.

وينتشر الإمساك بشكل أكبر بين الإناث والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا، ويمكن تعريفه بأنه حركات الأمعاء البطيئة والصعبة، ما يؤثر بشكل كبير على صحة الفرد ونوعية حياته.

ويوفر عصير البرقوق، المشتق من البرقوق المجفف، مصدرًا مناسبًا وقويًّا للعناصر الغذائية الأساسية، كما يشتهر بتأثيره المفيد على صحة الجهاز الهضمي، إذ إنه غني بالألياف والبوليفينول والسوربيتول، التي تسهم مجتمعة في تخفيف الإمساك نتيجة خصائصها العلاجية.

وتحتوي الحصة النموذجية من أونصة سائلة واحدة من عصير البرقوق على نحو 26 غرامًا من الماء، و5.6 غرامًا من الكربوهيدرات، و0.32 غرامًا من ألياف البكتين، التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز انتظام الجهاز الهضمي. رغم أن عصير البرقوق يخضع للمعالجة والترشيح، فإنه يحتفظ بجزء كبير من محتواه من الألياف، وإن كان أقل من البرقوق الكامل.