عقار "تيرزيباتيد" يحقق قفزة هائلة في إنقاص الوزن

أفادت دراسة جديدة، عُرضت في المؤتمر السنوي لجمعية السمنة، بأن المرضى الذين حقنوا لمرة واحدة أسبوعيًّا بعقار"تيرزيباتيد" Tirzepatide، المتاح حاليًّا لمرضى السكري تحت الاسم التجاري "مونجارو" Mounjaro، فقدوا أكثر من 24% من وزن أجسامهم بحلول نهاية التجربة التي استمرت 84 أسبوعًا، وفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

وقال "توماس وادن"، المؤلف الرئيس للدراسة والرئيس السابق لجمعية السمنة وأستاذ في الطب النفسي في كلية "بيرلمان" للطب بجامعة بنسلفانيا، في بيان صحفي: "هذه نتائج غير عادية".

وأضاف "المرضى الذين تناولوا "تيرزيباتيد" شهدوا تحسنًا كبيرًا في مقاييس الصحة الأخرى، مثل: نسبة السكر في الدم، والكوليسترول، وضغط الدم".

وبحسب الدراسة، تُضاف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن "تيرزيباتيد" يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لإدارة الوزن والمضاعفات الصحية ذات الصلة.

ويعد "تيرزيباتيد" نوعًا من الأدوية يُعرف باسم GLP-1، يحاكي هرمونًا طبيعيًّا في الجسم يسمى "الببتيد" للتأثير على مستقبلات هرمونية معينة مرتبطة بمشاعر الجوع والامتلاء. كما يساعد في تنظيم الأنسولين عن طريق محاكاة هرمون يسمى GIP.