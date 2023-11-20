خبراء يحذرون من ترند عدم غسل الشعر

ظهر في تطبيق "تيك توك" خلال الأشهر الأخيرة الماضية، ترند "تدريب الشعر" الذي يبزر الآثار الإيجابية لعدم غسل الشعر لفترات طويلة، لكن في تقرير جديد نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حذر خبراء في مجال الصحة من اتباع تلك الصيحة.

وقال أطباء الجلدية وخبراء في مجال الشعر، إن عدم غسل الشعر بالماء والصابون هو السبب الأول لتساقطه وتكسره، مشددين على أهمية الاستحمام، خاصة بعد أداء التمارين الرياضية.

من جانبها، أكدت خبيرة الشعر كيت هولدن، أن قضاء وقت طويل دون تنظيف الخصلات ليس مفيدا، مشيرة إلى أن غسل الشعر بالشامبو أمر أساس للحفاظ على نظافته، وصحة فروة الرأس.

وقالت كيت "يمكن أن يؤدي عدم غسل الشعر لأسابيع لالتهاب الجلد الدهني، وهو شكل حاد من القشرة يسبب حكة في فروة الرأس ينتج عنه قشور دهنية صفراء".

وأفادت كيت أن غسل الشعر من مرة إلى 3 مرات في الأسبوع، يساعد على إزالة الزيوت والقشرة والأوساخ والغبار والبكتيريا والفطريات والكائنات الحية الدقيقة الضارة، وبقايا منتجات العناية بالشعر، التي يمكن أن تسبب تهيجا بفروة الرأس وتُفقد الشعر لمعانه وحيويته.

وتابعت "غسل الشعر يجب أن يكون متوازنا، وليس من الجيد عدم غسلة لمدة طويلة".

وأوصت كيت أصحاب الشعر الخشن والمتعرج بغسل شعرهم بالشامبو مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، للحفاظ على البصيلات وفروة الرأس، أما أصحاب الشعر الأملس والناعم، فنصحتهم بغسله مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.