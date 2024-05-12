يجب دحضها.. هذه الأفكار المتعلقة بضغط الدم "خاطئة"

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين حول العالم، وبنسبة تصل إلى 60% للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، حيث يؤثر المرض بصمت على المصابين، بسبب عدم ظهور أعراض واضحة في بعض الأحيان، ليكشف تقرير حديث عن مفاهيم خاطئة تحيط بهذا المرض.

وبحسب تقرير نشره موقع الرابطة الأمريكية للمتقاعدين، يصف الدكتور لوك لافين، المدير المشارك لمركز اضطرابات ضغط الدم في كليفلاند كلينيك، ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت"، مؤكدا الحاجة إلى فضح الأفكار الخاطئة المحيطة بهذه الحالة الصامتة، التي قد تكون مميتة، حيث أورد ذلك في عدة نقاط.

١- بعض أنواع الملح أفضل من غيرها

يؤثر الملح، وهو مكون غذائي موجود في كل مكان، بشكل كبير على تنظيم ضغط الدم، ويدفع الاستهلاك المفرط للملح الجسم إلى الاحتفاظ بالسوائل، مما يرفع حجم الدم وبالتالي ضغط الدم.

وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن استبدال ملح الطعام ببدائل تبدو أكثر صحة مثل ملح البحر أو ملح الهيمالايا هو اعتقاد خاطئ، حيث يؤكد أخصائيو أمراض الكلى في مايو كلينك أنه بغض النظر عن مصدره، فإن الملح يحتوي في المقام الأول على كلوريد الصوديوم، مما يشكل مخاطر متساوية لارتفاع ضغط الدم.

كما تؤكد جمعية القلب الأمريكية على أهمية الحد من تناول الصوديوم يوميًا للتخفيف من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، مع ظهور الأطعمة المصنعة كمساهم رئيسي في الاستهلاك المفرط للصوديوم.

٢- إذا كنت تريد خفض ضغط الدم، توقف عن شرب القهوة

وفي حين إن استهلاك الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل عابر، خاصة عند قياسه مباشرة بعد الاستهلاك، فإن آثاره على المدى الطويل تبقى غير محسومة، فيما يدعو خبراء الصحة إلى تناول كميات معتدلة من الكافيين، مع التوصية بحد يومي قدره 300 ملغ، أي ما يعادل حوالي ثلاثة فناجين من القهوة.

٣- ضغط الدم موجود في عائلتك.. إذا ستصاب به

في حين أن إصابة أفراد من العائلة قد يزيد من قابلية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إلا أنه لا يحدد ظهوره دائمًا، حيث تلعب التعديلات الاستباقية في نمط الحياة، بما في ذلك إدارة الوزن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والإقلاع عن التدخين والالتزام بنظام غذائي صحي للقلب، أدوارًا محورية في منع تطور ارتفاع ضغط الدم.

٤- عليك أن تفقد الكثير من الوزن حتى ينخفض ضغط الدم

فقدان الوزن المتواضع يؤدي إلى فوائد كبيرة في إدارة ضغط الدم، حيث يرتبط كل رطل يتم فقدانه بانخفاض يمكن قياسه في ضغط الدم، كما أن تبني نهج شامل لإدارة الوزن، بما في ذلك التعديلات الغذائية وممارسة النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يؤدي إلى تحسينات عميقة في تنظيم ضغط الدم.