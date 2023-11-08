اختبار دم للكشف عن سرطان الرئة في مراحله المبكرة

طورت شركة علم وراثة السرطان Personalis اختبار دم مبتكرا، يهدف إلى اكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة، مما يعيد تعريف منظور الرعاية الصحية لمرضى السرطان حول العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديكال نيوز توداي" Medical News Today، لا يزال سرطان الرئة يمثل أزمة صحية عالمية، حيث أودى بحياة 1.8 مليون شخص في عام 2020، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين طرق الكشف المبكر، حيث إن تقنيات الفحص الحالية، لا سيما الأشعة المقطعية، غالبا ما تؤدي إلى نتائج خاطئة، خاصة مع غياب الأعراض الملحوظة في مراحله الأولية.

وبحسب التقرير، كشفت شركة Personalis عن اختبار جديد يُعرف باسم NeXT Personal ctDNA، وهو اختبار دم مصمم لتحديد الآثار الدقيقة للحمض النووي للورم (ctDNA) في مجرى دم المريض.

وأوضح الدكتور "ريتشارد تشين"، كبير المسؤولين الطبيين في الشركة، أن هذا الاختبار يستفيد من تقنيات قراءة تسلسل الجينوم الكامل وقمع الضوضاء المتقدم، وذلك لاكتشاف البصمة الجينية الفريدة الناشئة من الورم، حيث يتم تتبع هذه البصمة بدقة في دم المريض مع مرور الوقت، مما يوفر حساسية لا مثيل لها، تصل إلى جزء واحد تقريبًا في المليون من الحمض النووي للورم.