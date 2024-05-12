هل الجمع بين الزنجبيل والثوم يقلل من فوائدهما؟

يشتهر الزنجبيل والثوم بفوائدهما الصحية العديدة، ابتداءً من تعزيز جهاز المناعة إلى المساعدة على الهضم. ومع ذلك، هناك اعتقاد شائع بأن الجمع بين الزنجبيل والثوم قد يقلل من فوائدهما الفردية. ولكن ما صحة هذا الادعاء؟

فوائد الزنجبيل

بنكهته الحارة والعطرية، ليس الزنجبيل فقط من التوابل الشعبية، ولكنه أيضًا عشب طبي مهم، إذ يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الجينجيرول، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

وأظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان، وتقليل آلام العضلات، وخفض مستويات السكر في الدم، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.

ووجدت دراسة منشورة في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل فعّال من آلام العضلات الناجمة عن ممارسة الرياضة.