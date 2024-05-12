هل الجمع بين الزنجبيل والثوم يقلل من فوائدهما؟
يشتهر الزنجبيل والثوم بفوائدهما الصحية العديدة، ابتداءً من تعزيز جهاز المناعة إلى المساعدة على الهضم. ومع ذلك، هناك اعتقاد شائع بأن الجمع بين الزنجبيل والثوم قد يقلل من فوائدهما الفردية. ولكن ما صحة هذا الادعاء؟
فوائد الزنجبيل
بنكهته الحارة والعطرية، ليس الزنجبيل فقط من التوابل الشعبية، ولكنه أيضًا عشب طبي مهم، إذ يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الجينجيرول، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
وأظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان، وتقليل آلام العضلات، وخفض مستويات السكر في الدم، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.
ووجدت دراسة منشورة في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل فعّال من آلام العضلات الناجمة عن ممارسة الرياضة.
وخلصت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية للتحقيقات السريرية إلى أن الزنجبيل يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.
فوائد الثوم
معروف بطعمه ورائحته المميزة، مليء بالمركبات المعززة للصحة، أبرزها الأليسين، وهو أحد المركبات النشطة الرئيسة في الثوم، مسؤول عن العديد من فوائده الصحية.
ومن المعروف أن للثوم خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. كما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتعزيز جهاز المناعة.
وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة أبحاث علم المناعة إلى أن الثوم يمكن أن يعزز وظيفة بعض الخلايا المناعية؛ ما يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات.
كما وجدت دراسة أخرى أن مكملات الثوم يمكن أن تقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.
دمج الزنجبيل مع الثوم
يؤكد الخبراء أن الادعاءات التي تقول إن الجمع بين الزنجبيل والثوم قد يقلل من فوائدهما الصحية الفردية "خاطئة جملة وتفصيلا". وفي الواقع، يعزز الجمع بينهما من فوائدهما العلاجية.
وبحثت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية في التأثيرات التآزرية المحتملة للزنجبيل والثوم، ووجد الباحثون أن مزيج الزنجبيل والثوم أظهر نشاطًا أقوى مضادًا للأكسدة مقارنة بالمستخلصات الفردية. وهذا يشير إلى أن الجمع بين هذين المكونين قد يؤدي إلى فوائد صحية أكبر.