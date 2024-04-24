فيتامينات يجب على المرأة الحامل تضمينها في نظامها الغذائي

تسعى كل امرأة حامل إلى ضمان سلامة وصحة جنينها، ولتحقيق ذلك، يشدد الأطباء على ضرورة حصول الأم على تغذية متوازنة، وفيتامينات ما قبل الولادة، التي تلعب دورًا أساسيًّا في تحقيق الهدف.

وأثناء فترة الحمل، يتغير العديد من العمليات في جسم المرأة لدعم نمو الجنين وتطوره. ومن أجل التكيف مع هذه التغييرات، يحتاج الجسم إلى تزويد إضافي من العناصر الغذائية، مثل: حمض الفوليك، والكالسيوم، والحديد، وغيرها، لضمان صحة الأم وتطور جنينها.

فيما يأتي، قائمة بالفيتامينات الرئيسة التي يجب على كل امرأة حامل الحصول عليها:

حمض الفوليك

يساعد في تقليل خطر تشوهات الأنبوب العصبي، ويمكن الحصول عليه من الخضراوات الورقية الخضراء والفاصوليا والعدس. إذ عادة ما ينصح الطبيب الأم بتناول جرعات دوائية منه.

الكالسيوم

يحافظ على قوة العظام ويساعد في تطوير الهيكل العظمي للجنين، ويمكن الحصول عليه من الحليب ومنتجاته والبروكلي والخضراوات. كما يمكن الحصول على مكمل الكالسيوم حال وصفه الطبيب.

الحديد

يساعد في بناء الدم ونقل الأكسجين للجنين، ويمكن الحصول عليه من التوفو والفاصوليا والسبانخ والخضراوات الورقية واللحوم الحمراء.

المغنيسيوم

يلعب دورًا حيويًّا في دعم الصحة العامة ويمكن الحصول عليه من اللوز وبذور اليقطين والكاجو والأفوكادو.

فيتامين د

يساعد في امتصاص الكالسيوم ويعمل على تعزيز وظيفة المناعة.

أوميغا 3

يدعم نمو العينين والدماغ للجنين، ويمكن الحصول عليه من الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان ومنتجات الصويا وسمك السلمون.