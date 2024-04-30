ما أعراض "كثرة النوم" وطرق العلاج؟

يعاني بعض الأشخاص من كثرة النوم خلال النهار أو مما يعرف بـ"النعاس المفرط"، وهو معدل يتجاوز النوم الطبيعي الذي يحتاجه الشخص من سبع ساعات أو أكثر خلال الليل، على أن تكون نوعية النوم جيدة.

لكن النوم خلال النهار يعتبر حالة صحية مؤرقة تؤثر على الساعة البيولوجية للجسم.

ووفق موقع Better Health Channel التابع للحكومة الأسترالية، فإن كثرة النوم خلال النهار قد ترجع لعدة أسباب، منها: عدم النوم لساعات كافية في الليل، أو النوم المتقطع بسبب شخير الشريك، أو استيقاظ الطفل الرضيع، أو الضجيج، أو مناوبات العمل المختلفة، التي لا تسمح بالحصول على النوم الكافي.

كما يعد الوضع النفسي مصدرًا لكثرة النوم في النهار، إضافة إلى تناول الأدوية، وبعض الحالات المرضية، وتغيير المنطقة الزمنية، واضطرابات النوم.

ومن أعراض عدم الحصول على النوم الكافي في الليل، الشعور بالتعب طيلة الوقت، والحاجة للنوم في النهار حتى لوقت قصير، والاستمرار بالشعور بالنعاس بعد الاستيقاظ، والصعوبة في التفكير، واللا مبالاة.

ومع ذلك، هناك بعض التعديلات البسيطة التي تساعد على نوم جيد خلال الليل، مثل: تجنب التدخين وشرب الكحول والكافيين، واتباع روتين للاسترخاء قبل النوم، وممارسة الرياضة باستمرار، وتناول الغذاء الصحي، والتدفئة الجيدة، والحفاظ على نوم منتظم، والخلود إلى النوم عند الشعور بالنعاس فقط.