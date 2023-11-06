28 ألف حالة سنويًّا.. الواقع القاسي لسرطان الثدي في المكسيك

أظهر تقرير الإحصاءات للوفيات المسجلة في المكسيك لعام 2022، أن الأسباب الثلاثة الرئيسة للوفاة هي: أمراض القلب، والسكري، والسرطان. وفي العام الماضي وحده، توفي 90 ألف مكسيكي بسبب واحد أو أكثر من الأورام الخبيثة، من بينهم 46.865 امرأة والباقي من الرجال، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، تُعد أنواع السرطانات الخمسة الأكثر شيوعًا في المكسيك هي: الثدي، والبروستاتا، والقولون، والغدة الدرقية، وعنق الرحم، وأن 99% من الأشخاص الذين يعانون من المرض الأول هم من النساء، مقارنة بـ 1 في المئة فقط من المرضى الذكور.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2014 تم اكتشاف ما متوسطه 11 ألف حالة جديدة من سرطان الثدي كل عام؛ والآن، في عام 2023، توشك الحالات الجديدة سنويًّا على الوصول إلى 28 ألف حالة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 60% من هذه الحالات يتم تشخيصها عندما تكون في مراحل متقدمة من المرض؛ بينما في حال تم اكتشافه في الوقت المناسب، فإن فرص علاجه تتراوح بين 75 و85%.

وأضاف التقرير أنه في السنوات العشرين الماضية في المكسيك زادت الوفيات الناجمة عن مرض السرطان بشكل ملحوظ، بينما انخفضت بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب دراسة أجراها معهد أبحاث الطب الحيوي في المكسيك.

كما لفت التقرير إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في المكسيك يعرفون شخصًا يعاني من سرطان الثدي، وهو رقم يؤكد فقط ما ذكر أعلاه، إذ إن سرطان الثدي هو الذي يودي بحياة معظم النساء فوق سن الثلاثين.

ومن المعروف ضمن هذه الإحصائية أنه في 47% من الحالات يكون فردًا من العائلة أو صديقًا مقربًا، بينما في الـ53% المتبقية، يكون شخصًا ليس مقربًا جدًّا.