بحث يكشف تأثير أمراض الشرايين على المصابين بالسكري

كشف بحث جديد أجري في جامعة "جوتنبرج" السويدية عن تغيرٍ كبيرٍ في توزيع الخطر المرتبط بأمراض الشرايين بين الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

وذكر تقرير لموقع "sciencedaily"، أنه على الرغم من أن مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية قد انخفضت بشكل ملحوظ، إلا أن المضاعفات التي تؤثر على الأوعية المحيطية قد زادت.

وسلط البحث الضوء على الاتجاهات الحاسمة في أمراض الشرايين بين مرضى السكري، الذي من المعروف على نطاق واسع أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وحددت الدراسات السابقة عوامل الخطر الرئيسة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسكري، بما في ذلك السمنة واضطرابات الدهون وارتفاع ضغط الدم.