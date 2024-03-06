مخاطر مرعبة للعبوات والأكياس البلاستيكية على الغدد الصماء

توصلت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "ذا هيل"، إلى أن عبوات المواد الغذائية البلاستيكية تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تتسرب إلى الطعام وتعطل نظام الغدد الصماء.

وبمجرد وصول هذه المواد الكيميائية إلى الغذاء، يمكن لها أن أو تعطل تأثيرات هرموني الإستروجين والتستوستيرون على الجسم، وفقًا للدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا.

وترتبط مواد كيميائية أخرى تم اكتشافها في العبوات البلاستيكية بمستقبلات كيميائية تتحكم في كيفية استخدام الخلايا للطاقة؛ ما قد يؤدي إلى اضطرابات في التمثيل الغذائي.

وحلل العلماء 36 نوعًا من عبوات الطعام والشراب البلاستيكية في خمس دول ذات استخدام عالٍ للبلاستيك أحادي الاستخدام: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج.