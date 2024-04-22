"شفاء أسرع".. الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

كشف علماء يابانيون عن تقنية جديدة لشفاء العظام المكسورة، لا تسرع عملية التعافي فحسب، بل تعزز أيضًا قوة العظام بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وباستخدام تقنية تشعيع البلازما، فإن النهج المبتكر يحمل وعدًا بإحداث ثورة في علاج الكسور المعقدة، بحسب تقرير نشره موقع Good News Network.

وأثبت الباحثون في جامعة أوساكا ميتروبوليتان فعالية هذه الطريقة من خلال التجارب الناجحة على فئران المختبر..

فمن خلال تسخير بلازما الضغط الجوي غير الحراري، وهي تقنية تكتسب زخمًا في الأوساط الطبية لقدراتها على إصلاح الأنسجة، سعى الفريق إلى معالجة فترات الشفاء الطويلة المرتبطة بالكسور النازحة أو المعقدة التي غالبًا ما تتطلب إجراء عملية جراحية وفترات تثبيت طويلة.