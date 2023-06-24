بعد تسجيل اليابان أول وفاة بالعالم.. ما هو فيروس "أوز"؟
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، وفاة امرأة سبعينية في طوكيو، بسبب إصابتها بفيروس "أوز".
وهذه أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد، وفق ما أوردته وكالة "د ب أ".
وأشارت الوزارة إلى أن الفيروس اكتشف في البلاد عام 2018، ورغم أنه قد تكون هناك إصابات بين البشر والحيوانات، فإنه لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.
كما أنه ليس بالضرورة أن تكون الإصابة بالفيروس قاتلة أو مميتة.
أعراض فيروس "أوز"
ورغم عدم وجود دراسة معمقة عن الأعراض الخاصة بفيروس "أوز"، لكن هناك أعراض قد ترافق المريض، أبرزها: الحمى والتعب، وارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وانتفاخ الأطراف، وصعوبة في التنفس.
طرق العلاج
ونظرا لأنّ فيروس "أوز" حديث النشأة، ولا علاج له إلى الآن، فإنه يمكن اتباع التالي، تجنبا للإصابة بالفيروس:
- ارتداء الملابس الطويلة التي تغطي معظم أجزاء الجسم
- غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة
- تنظيف أماكن تربية الحيوانات لمنع تكاثر الحشرة فيها
- استخدام المبيدات الحشرية لتعقيم المنزل
- حافظ على الحشائش في حديقة منزلك مهندمة لعدم جذب القراد والبراغيث إليها
- الابتعاد عن البرك والمستنقعات وأماكن جمع الفضلات