بعد تسجيل اليابان أول وفاة بالعالم.. ما هو فيروس "أوز"؟

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، وفاة امرأة سبعينية في طوكيو، بسبب إصابتها بفيروس "أوز".

وهذه أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد، وفق ما أوردته وكالة "د ب أ".

وأشارت الوزارة إلى أن الفيروس اكتشف في البلاد عام 2018، ورغم أنه قد تكون هناك إصابات بين البشر والحيوانات، فإنه لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.

كما أنه ليس بالضرورة أن تكون الإصابة بالفيروس قاتلة أو مميتة.