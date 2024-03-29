دراسة تكشف عن علاج مناعي جديد يمكنه جعل الدم "أكثر شبابًا"

كشفت دراسة حديثة عن نهج علاجي مناعي جديد يبشر بالخير في تخفيف التدهور المناعي المرتبط بالعمر، وهو ما يمكن أن يحدث ثورة في إستراتيجيات مكافحة الشيخوخة المناعية إذا تمت ترجمته بنجاح إلى تطبيقات بشرية، بحسب تقرير نشره موقع "live science".

وقدمت الدراسة علاجًا قائمًا على الأجسام المضادة مصممًا لاستهداف الخلايا الجذعية المكونة للدم النخاعي والقضاء عليها بشكل انتقائي، وبالتالي استعادة التوازن بين مجموعات الخلايا النخاعية والخلايا اللمفاوية.

وجاءت الدراسة بعد أن لاحظ الباحثون منذ فترة طويلة أنه مع تقدم الأفراد في السن، يخضع نظام المناعة لديهم لتغييرات كبيرة، مع تحول ملحوظ نحو هيمنة الخلايا النخاعية على الخلايا اللمفاوية، وهذا الخلل في التوازن يضر بالاستجابة المناعية ويؤدي إلى تفاقم الحالات الالتهابية المزمنة.