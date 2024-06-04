5 أنواع فواكه تخلص جسمك من السموم في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يوصي الأطباء بتناول بعض أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على ترطيب الجسم وتبريده وتخليصه من السموم.

ووفقًا لصحيفة " في إن إكسبريس"، أوصى الدكتور فان كيم دونج، رئيس قسم التغذية في المعهد الوطني لأمراض الدم ونقل الدم، بدمج الفواكه التالية في النظام الغذائي:

الحمضيات

تشمل البرتقال، واليوسفي، والليمون، والبوملي. ويشدد خبراء التغذية على أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة، ويحسن عملية الهضم ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.