5 أنواع فواكه تخلص جسمك من السموم في الصيف
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يوصي الأطباء بتناول بعض أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على ترطيب الجسم وتبريده وتخليصه من السموم.
ووفقًا لصحيفة " في إن إكسبريس"، أوصى الدكتور فان كيم دونج، رئيس قسم التغذية في المعهد الوطني لأمراض الدم ونقل الدم، بدمج الفواكه التالية في النظام الغذائي:
الحمضيات
تشمل البرتقال، واليوسفي، والليمون، والبوملي. ويشدد خبراء التغذية على أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة، ويحسن عملية الهضم ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.
جوز الهند
مليء بالأحماض الأمينية والكهارل التي تجدد سوائل الجسم وتمنع الجفاف، كما يحتوي على حمض اللوريك الذي يتحول بسرعة إلى طاقة؛ ما يساعد على تخفيف التعب والإجهاد.
الأفوكادو
غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ويساعد على إزالة السموم من الدم ويخلصك من الحرارة الزائدة. كما إنه سهل الهضم، ما يجعله مناسبًا للجميع.
التوتيات
جمع أنواع التوت تتميز بخصائص قلوية تعمل على خفض درجة حرارة الجسم، كما إنها تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحمي الخلايا، وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار، وتتحكم في مستويات السكر في الدم.
الخيار
رغم أن الكثيرين يعتبرونه من الخضراوات، فإنه يصنف من الفواكه الصيفية بفضل محتواه العالي من الماء.
وبحسب أخصائيي التغذية يساعد الخيار على ترطيب الجسم وإزالة السموم، كما يحتوي على فيتامينات ومعادن تدعم صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى أنه يعمل كمدر للبول، ويمنع ضربات الشمس.