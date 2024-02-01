لماذا عليك المضمضة بعصير الشمندر بدلاً من غسول الفم؟

في حين يستخدم الملايين حول العالم غسول الفم لإنعاش أنفساهم والتخلص من البكتيريا، اقترح خبراء المضمضة بعصير الشمندر.

وأشار الخبراء في تقرير عرضته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الغسولات المعروضة في السوبرماركت والصيدليات قد تسبب جفافًا في الفم لما تحتويه على مضادات للبكتيريا، فضلاً عن احتواء بعضها على مواد كيميائية ضارة.

وقال الخبراء إن العديد من الأبحاث العلمية أكدت أن الخضار الورقية تحتوي على جزيء "النترات" والذي أثبت فعاليته في الحفاظ على صحة الفم، دون آثار جانبية تذكر.

وأكدوا أن إحدى الدراسات أظهرت أن عصير الشمندر يحمي الأسنان من المشروبات الحمضية والسكرية، ما يمنع حدوث التسوس.

وأضافوا: "قد تؤدي المضمضة بعصير الشمندر لصبغ أسنانك بسبب لونه الأحمر الداكن، وفي هذه الحالة يمكنك استبداله بعصير السبانخ أو اللفت، التي تحتوي على نسبة مرتفعة من النترات أيضًا".

وعن فوائدها الصحية، قال الخبراء: "تتحول النترات في الفم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على وقف فرط نمو البكتيريا السيئة ويقلل من حموضة الفم، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض اللثة وتسوس الأسنان.