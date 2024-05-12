لهذه الأسباب.. كسر الورك قد يكون أكثر فتكا على كبار السن من السرطان

سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على الواقع الصعب الذي يواجه كبار السن الذين يعانون من كسر في الورك، فعلى عكس التصور الشائع، فإن الشفاء من كسر الورك يمكن أن يكون أكثر صعوبة من محاربة بعض أنواع السرطان.

وبحسب تقرير نشره موقع "verywellhealth" فحص الباحثون السجلات الصحية لما يقرب من مئة ألف كندي تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق، وكشفوا عن إحصائيات مذهلة تؤكد خطورة كسور الورك بين كبار السن.

وأكدت النتائج أن كسور الورك هي الأسوأ بين جميع أنواع الكسور المرتبطة بهشاشة العظام، والمثير للصدمة أن أقل من ثلث الرجال المصابين ونصف النساء المصابات فقط تمكنوا من البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد الكسر، وفق الموقع.

وكان التشخيص أكثر سوءا بشكل خاص بالنسبة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 85 عاما فما فوق.

وعلى الرغم من أن النساء بشكل عام يظهرن نتائج أفضل بعد الكسر من الرجال، إلا أنه وُجد أيضًا أنهن أكثر عرضة لخطر الموت بسبب الإصابة بكسر الورك.

وأكد الدكتور جاك بي براون، أحد مؤلفي الدراسة وأستاذ الطب في جامعة لافال الكندية، على خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 30٪ من الأفراد يموتون خلال عام من إصابتهم بكسر في الورك.