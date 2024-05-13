قد يؤدي إلى الوفاة.. احذروا تجاهل ألم الفك

يتجاهل كثيرون ألم الفك، الذي يُعرف أحيانًا بـ"الألم الرجيع"، فقد يظهر في منطقة مختلفة عن مكان الألم الرئيسي المتوقع.

ويبين خبراء أن ألم الفك يستحق اهتمامنا وتوعيتنا؛ فآلام الفك والرقبة والظهر هي أعراض شائعة للنوبات القلبية، لكن غالبًا ما يتم تجاهلها مقارنةً بآلام الصدر، بحسب موقع "ياهو نيوز".

حالة طارئة على القلب

ويُبلِّغ نحو 40% من المصابين بنوبة قلبية عن آلام في الفم والوجه، بما في ذلك الفك وأجزاء أخرى من الفم والرقبة.

ومن المرجح، وفقا للخبراء، أن الإناث قد يكنّ أكثر انتباهًا لألم الفك المرتبط بالنوبة القلبية، سواء كان مصاحبًا لأعراض أخرى للمتلازمة الشريانية التاجية الحادة أو من دونها.

ويصعب أحياناً التمييز بين آلام الفك المرتبطة بالأسنان وتلك التي تنشأ نتيجة لحالة طارئة على القلب.