استشاري سعودي يكشف حقيقة تسبب الجوال بضعف النظر (فيديو)

كشف الدكتور السعودي عبدالمحسن الملحم استشاري طب وجراحة العيون والليزك، حقيقة إضرار الهاتف المتحرك بالعيون وتسببه بضعف النظر.

وقال الملحم، خلال لقاء متلفز، إنه لم يثبت علمياً أن كثرة استخدام الهاتف المتحرك تضعف النظر بالنسبة لكبار السن، لكن قد يسبب إرهاقاً وجفافاً للعينين فقط ل،ه لا يؤثر بصورة سلبية على القدرة الإنكسارية للعين أو يسبب ضعفاً للنظر".

وأضاف: "ما ثبت علمياً أن الأطفال عند استخدامهم للأجهزة والشاشات بل وحتى القراءة من كتاب وأي نشاط عن قرب لمدة زمنية طويلة، يصاحب هذا النشاط قصر نظر على المدى البعيد".

وأردف قائلاً: "العين ليست بمعزل عن بقية أعضاء الجسم، فمثلما يشيب الرأس والجلد يتغير، فالعين تشيخ، والله أوجد داخل العين عدسة بطبيعتها لينة مرنة عند الصغار".

وأوضح: "عندما يصل الإنسان سن 40 عاماً تفقد هذه العدسة مرونتها فيحتاج لارتداء نظارات القراءة، حتى أن الإنسان يلاحظ أنه يضطر أحياناً لإبعاد الجوال عن عينه حتى يرى الأمور بصورة أوضح".

واستطرد قائلاً: "هذا من علامات التقدم في العمر، وعلمياً يمسى (طول النظر الشيخوخي) يصاب به من يصل إلى سن 40 عاماً وهو طبيعي جداً".

ونوه إلى أن من "علامات التقدم في العمر بالنسبة للعين وجود الماء الأبيض والتغيرات في الشبكية وجفاف العين".