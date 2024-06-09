هل من الآمن تناول الموز الناضج؟

يعتبر الموز من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، لكن مع نضوجه وتغير مظهره ليصبح ناعماً وطرياً، قد يتجنب البعض تناوله، ظناً بأنه غير صالح للأكل. ومع ذلك، يظل الموز الناضج غنياً بالعناصر الغذائية.

وفيما يلي بعض العناصر الغذائية في الموز الناضج، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا":

البوتاسيوم

الموز الناضج يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، ووظائف العضلات، والإشارات العصبية.

الألياف

يزيد محتواه من الألياف مع النضوج؛ ما يعزز الهضم، والشعور بالامتلاء.

الفيتامينات

يحتوي على فيتامين C، وفيتامين B6، وفيتامين A، التي تدعم جهاز المناعة واستقلاب الطاقة وصحة الرؤية.