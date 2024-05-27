مع اقتراب الصيف.. البعوض يهدد بانتشار أمراض خطيرة

أثارت الزيادة الأخيرة في الوفيات بسبب الأمراض المنقولة من البعوض قلقًا كبيرًا لدى الجهات الصحية حول العالم.

ومع اقتراب موسم الرياح الموسمية وفصل الصيف، حذَّر خبراء في مجال الصحة من خطورة تلك الأمراض داعين الأفراد لاتخاذ التدابير الوقائية تجنبًا للمرض.

ويرجع خبراء الصحة القلق المتزايد إلى تأثير تغير المناخ، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس إلى زيادة تفشي أنواع البعوض التي تنقل الأمراض.

وتؤكد دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" أن الظروف المناخية الدافئة والأمطار غير المنتظمة تسهم في انتشار البعوض، ما يشكل تحديًا إضافيًّا للبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.