مع اقتراب الصيف.. البعوض يهدد بانتشار أمراض خطيرة
أثارت الزيادة الأخيرة في الوفيات بسبب الأمراض المنقولة من البعوض قلقًا كبيرًا لدى الجهات الصحية حول العالم.
ومع اقتراب موسم الرياح الموسمية وفصل الصيف، حذَّر خبراء في مجال الصحة من خطورة تلك الأمراض داعين الأفراد لاتخاذ التدابير الوقائية تجنبًا للمرض.
ويرجع خبراء الصحة القلق المتزايد إلى تأثير تغير المناخ، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس إلى زيادة تفشي أنواع البعوض التي تنقل الأمراض.
وتؤكد دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" أن الظروف المناخية الدافئة والأمطار غير المنتظمة تسهم في انتشار البعوض، ما يشكل تحديًا إضافيًّا للبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
من جانبها، حذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض المنقولة من البعوض تشكل تهديدًا لنسبة كبيرة من سكان العالم، ما يستدعي تدابير عاجلة لمكافحتها. ونصحت بتوجيه جهود مبكرة نحو مكافحة ناقلات الأمراض، مثل: استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات والرش الداخلي.
ومن بين الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لحماية النفس والأسرة من البعوض، تنصح الجهات الصحية بتفادي تجمع المياه الراكدة واستخدام المبيدات الحشرية المعتمدة، إلى جانب توخي الحذر في الأماكن الخارجية.