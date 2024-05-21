تداعيات الحرب تستنزف أطباء سوريا والصحة تستنفر

تسببت الحرب وتداعياتها، بهجرة أعداد كبيرة من الأطباء للخارج. وبات الكثير من المشافي السورية، يعاني من نقص الاختصاصيين أصحاب الخبرات والممرضين، وتصدَّر القائمة أطباء التخدير.

وتبعًا لأرقام وزارة الصحة السورية، فإن أعلى نسبة تسرب للأطباء سجلت في مشفى الأطفال وبلغت حوالي 18%، ثم مشفى القلب الجامعي بحلب بنسبة 11%، وثالثًا جاء كل من حلب الجامعي، والبيروني الجامعي، بنسبة 10%.

كما تقاسم المرتبة الرابعة كل من مشفى الأسد الجامعي، ومشفى جراحة القلب في دمشق بنسبة 7%. واحتل مشفى المواساة المرتبة الخامسة بنسبة 4% تلاه مشفى التوليد بدمشق بنسبة 3.5%.

استنفار وزارة الصحة

وتحاول وزارة الصحة البحث عن حلول لظاهرة هجرة الأطباء، عبر تقديم حوافز وميزات تشجيعية لجميع العاملين في القطاع الصحي. لكن تلك المحاولات لم تترك أثرًا يذكر لأن المشكلة عامة تتجاوز استطاعة الوزارة، ولا تقتصر على الأطباء.

وخلال مؤتمر حواري، جمع عددًا كبيرًا من العاملين في القطاع الصحي، قال وزير الصحة حسن الغباش: "من الضروري إيجاد ورقة عمل تشاركية تعدها الكوادر الطبية، ليتم تقديمها للحكومة، بما يسهم في الحد من ظاهرة الهجرة".

لكن متطلبات الأطباء، لا تبدو سهلة على الحكومة. وقد سبق لنقيب الأطباء الدكتور غسان فندي، أن طالب بتحسين وضعهم المادي، خاصة أن راتب الطبيب المتقاعد يبلغ قرابة 20 دولارًا في الشهر فقط.