جلٌّ يحافظ على وظيفة الأنسجة بعد استئصال البنكرياس

قدَّم باحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية مادة حيوية مبتكرة مضادة للأكسدة، توفر حلاً جديدًا للأفراد الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن.

وبحسب الدراسة، التي نشرها موقع "ميديكال إكسبريس"، عادةً ما يقوم الجراحون بإزالة البنكرياس في حالات الالتهاب الشديد، ويزرعون الأنسجة المنتجة للأنسولين (الجزر) في الكبد، للحفاظ على قدرة المريض على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

ولكن هذه العملية تدمر 50-80% من الجزر، مما يؤدي إلى إصابة ثلث المرضى بمرض السكري بعد الجراحة، و70% منهم يحتاج إلى حقن الأنسولين في غضون 3 سنوات.

ونهج فريق "نورث وسترن"، بقيادة غييرمو أمير، يتمثل بزرع "الجزر" في الثرب، وهو نسيج دهني يغطي الأمعاء، بدلاً من الكبد.

واستخدموا مادة حيوية جديدة مضادة للأكسدة والالتهابات، تتحول إلى هلام في درجة حرارة الجسم، لتحسين بقاء الجزر ووظائفها.

وقال أمير: "توفر مادتنا بيئة داعمة لوظيفة الجزر، مما يزيد من فاعليتها، ويستعيد مستويات السكر الطبيعية في الدم، مما يقلل الحاجة إلى الأنسولين".