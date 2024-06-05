خبراء يحذّرون من بدء الحمية الغذائية غدًا الخميس

يتجه الملايين في العالم إلى بدء رحلة فقدان الوزن الصيفية، غدًا الخميس 6 يونيو، وفقًا لدراسة جديدة أكدت أن 88% من الأفراد يخططون للشروع في نظام غذائي هذا الأسبوع.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حذّر خبراء في مجال الصحة من مخاطر الحميات الغذائية المقيدة، بعد أن أظهرت الدراسة أن الشخص العادي يحاول اتباع نظام غذائي 3 مرات في السنة، لكن غالبًا ما تتلاشى هذه المحاولات بعد 16 يومًا.

وأوضح البحث أن 25% من المشاركين يجدون الأنظمة الغذائية مملة وصعبة الاستمرار، في حين أعرب 14% عن إحباطهم بسبب عدم نجاحهم في الاستمرار.

وأكدت خبيرة التغذية "ليلي سوتر" على ضرورة اتباع أساليب شخصية لإدارة الوزن، مشددة على أن الأجسام الفردية تستجيب بشكل مختلف للأطعمة.