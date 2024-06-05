خبراء يحذّرون من بدء الحمية الغذائية غدًا الخميس
يتجه الملايين في العالم إلى بدء رحلة فقدان الوزن الصيفية، غدًا الخميس 6 يونيو، وفقًا لدراسة جديدة أكدت أن 88% من الأفراد يخططون للشروع في نظام غذائي هذا الأسبوع.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حذّر خبراء في مجال الصحة من مخاطر الحميات الغذائية المقيدة، بعد أن أظهرت الدراسة أن الشخص العادي يحاول اتباع نظام غذائي 3 مرات في السنة، لكن غالبًا ما تتلاشى هذه المحاولات بعد 16 يومًا.
وأوضح البحث أن 25% من المشاركين يجدون الأنظمة الغذائية مملة وصعبة الاستمرار، في حين أعرب 14% عن إحباطهم بسبب عدم نجاحهم في الاستمرار.
وأكدت خبيرة التغذية "ليلي سوتر" على ضرورة اتباع أساليب شخصية لإدارة الوزن، مشددة على أن الأجسام الفردية تستجيب بشكل مختلف للأطعمة.
وقالت ليلي سوتر "ثلث سكان العالم يحاولون تخفيف أوزانهم وتحسين نظامهم الغذائي، لكن الحلول السريعة ليست فعّالة، فالتغييرات الصغيرة والمستدامة هي الأكثر واقعية".
ودعت الدراسة إلى التركيز على التغييرات طويلة الأمد، ودمج ممارسات الأكل المدروسة، كما أوصت باستخدام أجهزة مراقبة الجلوكوز لفهم كيفية استجابة الجسم للأطعمة، والنوم، والتوتر، وممارسة الرياضة.
وأظهرت الدراسة أيضًا أن واحدًا من كل 10 أشخاص يشعر بأنه يتبع نظامًا غذائيًا دائمًا، مع اعتراف نسبة متساوية بارتباكهم بشأن احتياجاتهم الغذائية.
وأضافت ليلي: "كل شخص لديه عوامل وراثية وبيولوجية مختلفة تؤثر على وزنه وصحته، وما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر".