ماذا يحدث لجسمك عندما تدخن سيجارة واحدة يوميا؟

يحمل تدخين سيجارة واحدة يوميًا آثارًا صادمة على الجسم بسبب التعرض للعديد من المواد السامة والمسرطنة الموجودة في التبغ، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، يدمر التدخين حتى بكميات صغيرة، الشرايين ونظام القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض القاتلة، كسرطان الرئة والفم والحنجرة والمريء والمثانة وغيرها، بالإضافة إلى أنه يرفع نسبة الإصابة بأمراض جهاز المناعة، التي تؤدي لانخفاض مقاومة العدوى.

وقال الخبراء إنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد مستوى آمن لاستهلاك التبغ وأن الخيار الأفضل للصحة هو تجنب التدخين تمامًا.

ولفت الموقع إلى إمكانية انخفاض قدرة الجسم على أداء الأنشطة البدنية والاستمتاع بحياة كاملة ونشطة نتيجة آثار التدخين الخطيرة على الوظائف الجسدية والجهاز التنفسي.