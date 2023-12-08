الأطعمة المقرمشة تساعدك على خسارة الوزن

يجمع أخصائيو التغذية أن أهم قواعد فقدان الوزن هي الأكل ببطء؛ إذ يتيح للجسم وقتا للشعور بالشبع، بمجرد وصول ما يكفي من الطعام إلى المعدة. ومع ذلك، عندما نشعر بالجوع، يصبح من الصعب عدم تناول الطعام بسرعة.

وبهذا الخصوص، وجدت دراسة جديدة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الإنسان يأكل مقدار النصف عندما يتعين عليه مضغ المزيد، ما يخفف استهلاك الطعام بنسبة 20%.

وقال الباحثون، إن الأطعمة ذات القوام الصلب أو المقرمش، تتطلب المزيد من المضغ للابتلاع، وإن استهلاكها يسهل عملية فقدان الوزن؛ لأنها تمنع تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، ما يدفعك للوصول إلى مرحلة الشبع في وقت مبكر.

وفي الدراسة، اعطى الباحثون مجموعة مكونة من 50 شخصا أربع وجبات غذاء مختلفة: اثنتين فائقتا المعالجة كالبطاطا المهروسة ولحم السمك واللبن الزبادي، واثنتين أقل معالجة تضمنت الأرز والسلطة المقرمشة وصدور الدجاج.

واكتشف الباحثون أن الأفراد الذين تناولوا الوجبات المقرمشة استهلكوا سعرات حرارية أقل بنسبة 26% من الذين أكلوا الوجبات الطرية، لأنهم واجهوا تأخيرا في تناول الطعام، ما جعلهم يشعرون بالشبع قبل الآخرين.

ويعتقد الباحثون أنه كلما أبطأ الشخص في تناول الطعام، كلما تمكن الجسم من تتبع كمية الطعام التي تم استهلاكها بشكل أفضل، مما يعني أن الشخص قد يدرك أنه يشعر بالشبع بشكل أسرع، ما سيجعله يتوقف عن تناول الطعام.