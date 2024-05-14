لماذا لا ينبغي عليك النوم قبل إقلاع الطائرة؟

كشف خبراء في مجال الطيران، عن بعض العادادت التي يجب على المسافرين تجنبها خلال رحلاتهم على متن الطائرة، في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال الخبراء، إنه وعلى الرغم من أن السفر قد يكون متعبًا، خاصة لمسافات طويلة، إلا أن النوم قبل إقلاع الطائرة قد لا تكون فكرة مناسبة، والسبب هو أن مرحلتي الإقلاع والهبوط هما الأكثر حساسية وقت الطيران، ما يتطلب من المسافر أن يكون مستيقظا وبكامل وعيه، في حال حدوث أي طارىء يتطلب إخلاء الطائرة.

وحذر الخبراء أيضا من المشي دون حذاء على متن الطائرة؛ لأن الأرضية تحتوي على كميات مهولة من البكتيريا والأوساخ التي تهدد حياتك.

وشدد الخبراء على عدم ارتداء السراويل القصيرة على متن الطائرة، بل اعتماد البنطلونات الطويلة، حتى لا تنتشر البكتيريا على الجلد، وترفع نسبة الإصابة بالأمراض.

وأخيرا أوصى الخبراء بعدم إسناد الرأس على النافذة، خصوصا وأنك لا تعرف من وضع رأسه عليه قبلك، أو الأطفال الذين مسحوا أيديهم به.