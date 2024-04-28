"سيكسومنيا".. اضطراب مرتبط بالجنس يتجنب كثيرون الحديث عنه

وأوردت الشبكة العديد من الشهادات التي تفيد بممارسة أشخاص للعادة السرية، والجنس خلال نومهم، دون أن يتذكروا ذلك في اليوم اللاحق، ما تسبب لهم بمشاكل اجتماعية جمة.

ونقلت الشبكة على كبير الأطباء النفسيين في مركز مقاطعة هينيبين الطبي بجامعة مينيسوتا الأمريكية كارلوس شينك قوله: "إن العديد من حالات الباراسومنيا تحدث، عندما لا يكون الدماغ في حالة حلم".

وأشار شينك إلى أن "هذا أمر خطير لأن الشخص قد يقوم بالمشي أو الجري أو يقوم بأنواع من التصرفات دون أن يكون عقله مستيقظًا".

وأضاف: "أن الأمر المقلق لهؤلاء المرضى أنهم يعانون من فقدان الذاكرة التام، لذا فهم يواجهون حالة من الحرج حينما يتم إخبارهم بما وقع منهم أثناء النوم".

الأسباب والعلاج؟

لا يُعرف على وجه الدقة السبب في إصابة الأشخاص بالباراسومنيا، كما لا توجد طريقة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالمرض، ومع ذلك لا يستبعد مختصون وجود تأثيرات وراثية لحدوثه.

ويقول شينك: "إذا كان لديك قريب من الدرجة الأولى مصاب باضطرابات النوم، فمن المرجح أن تصاب بالمرض، وكلما زاد عدد الأقارب من الدرجتين الأولى أو الثانية الذين يعانون من الباراسومنيا، زاد احتمال استمرار الحالة (..) أو تكرارها".

"هناك أدوية يمكنها السيطرة بنجاح على حالات ممارسة الجنس أثناء النوم، لدى الكثيرين، ولكن ليس بالضرورة لجميع الحالات"، وفق ما ذكرته "سي إن إن".

ونقلت الشبكة عن مختصين قولهم، "إن أدوية علاج سيكسومنيا لها آثار جانبية، ويمكن أن تصبح عادة، وقد يتعود عليها البعض".