6 أنواع فاكهة تساعدك في الحصول على بطن مسطح

يسعى الكثيرون للحصول على بطن مسطح لأسباب صحية وجمالية. الخبر السار هو أن بعض الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن تدعمك في هذه الرحلة من خلال تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ ومساعدة الجسم على فقدان الدهون.

وبحسب موقع "تايمز أوف أنديا"، إليك قائمة بأنواع الفواكه التي تساعدك في تحقيق هدفك:

التفاح

يعتبر من الفواكه الغنية بالألياف، وخاصة البكتين، الذي يعزز الشعور بالامتلاء ويبطئ عملية الهضم؛ ما يسهم في تقليل تناول السعرات الحرارية.

وكما يحتوي التفاح على مادة البوليفينول، التي تؤثر إيجابيًّا على التمثيل الغذائي للدهون، وتساعد في تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم.

الموز

يحتوي الموز على النشا المقاوم، الذي يعمل كالألياف القابلة للذوبان ويبقيك ممتلئة فترة أطول. كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يقلل من احتباس الماء والانتفاخ، ويحسن حساسية الأنسولين؛ ما يساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر.