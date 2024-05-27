6 أنواع فاكهة تساعدك في الحصول على بطن مسطح
يسعى الكثيرون للحصول على بطن مسطح لأسباب صحية وجمالية. الخبر السار هو أن بعض الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن تدعمك في هذه الرحلة من خلال تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ ومساعدة الجسم على فقدان الدهون.
وبحسب موقع "تايمز أوف أنديا"، إليك قائمة بأنواع الفواكه التي تساعدك في تحقيق هدفك:
التفاح
يعتبر من الفواكه الغنية بالألياف، وخاصة البكتين، الذي يعزز الشعور بالامتلاء ويبطئ عملية الهضم؛ ما يسهم في تقليل تناول السعرات الحرارية.
وكما يحتوي التفاح على مادة البوليفينول، التي تؤثر إيجابيًّا على التمثيل الغذائي للدهون، وتساعد في تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم.
الموز
يحتوي الموز على النشا المقاوم، الذي يعمل كالألياف القابلة للذوبان ويبقيك ممتلئة فترة أطول. كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يقلل من احتباس الماء والانتفاخ، ويحسن حساسية الأنسولين؛ ما يساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر.
البرتقال
البرتقال فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف وفيتامين C، الذي يساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة.
والسكريات الطبيعية الموجودة في البرتقال يمكن أن تشبع رغبتك في الحلويات؛ ما يقلل تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات العالية.
البطيخ
البطيخ مرطب بشكل لا يصدق، بفضل محتواه العالي من الماء؛ ما يقلل الانتفاخ ويشعرك بالشبع. وهو منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على الحمض الأميني سيترولين، الذي يساعد في تقليل تراكم الدهون في الخلايا الدهنية.
الليمون
يساعد الليمون في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، وهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تدعم عمليات التخلص من السموم في الجسم.
كوب من الماء والليمون في الصباح يمكن أن يبدأ عملية التمثيل الغذائي، ويساعدك على البقاء رطبة.
الطماطم
تساعد الطماطم على الشعور بالشبع، وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية. وتحتوي على الليكوبين المضاد للأكسدة، الذي يقلل الالتهاب وتراكم الدهون. يمكن إضافتها للسلطات والسندويشات كوجبة خفيفة صحية.