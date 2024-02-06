هل يمكن علاج القمل بزيت الزيتون والمايونيز؟

يقول خبراء في علم الحشرات، إنهم شهدوا ارتفاعًا مؤسفًا بتفشي القمل بين الأطفال في العالم خلال العام الماضي.

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" ناقش خبراء في مجال الصحة بعض العلاجات المنزلية التي اعتمدها أهالي الأطفال للتخلص من القمل في رؤوس أبنائهم، أبرزها زيت الزيتون والمايونيز.

زيت الزيتون

رغم أن مركز السيطرة على الأمراض يؤكد أن لا دليلَ علميًّا واضحًا على قدرة زيت الزيتون على مكافحة القمل، فإن بعض الأطباء يوصون باستخدامه.

وقالت طبيبة الأطفال الدكتورة لورين أدلر، إن زيت الزيتون يمكن أن يخنق القمل ويقتله، كما إنه يساعد في إزالة بيض القمل من الشعر.

وأوصت الدكتورة أدلر بارتداء قبعة الاستحام طوال ساعات الليل، وذلك بعد توزيع الزيت على الشعر وفروة الرأس ليتمكن من خنق تلك الحشرات، على أن تكرر العملية في اليوم الأول والثاني والثالث والتاسع والـ13 والـ17 والـ21 من الإصابة.

المايونيز

تمامًا مثل زيت الزيتون، لم يشر مركز الوقاية من الأمراض لأي أدلة تدعم قدرة المايونيز على التخلص من القمل، لكن قالت الدكتورة إدلر إن المايونيز قد يكون مفيدًا في مكافحة القمل، بسبب قوامه الكريمي الثقيل، الذي سيعمل حتمًا على خنق تلك الحشرات الطفيلية.

واقترحت الطبيبة تغطية كامل الشعر وفروة الرأس بالمايونيز، ومن ثم لف الشعر بقبعة الاستحمام، قبل غسله في صباح اليوم التالي، مشيرة إلى ضرورة تجربة العملية مرة في الأسبوع.

وأشارت أدلر، إلى أن الفازلين وجل تصفيف الشعر بديلان جيدان للمايونيز، خصوصًا أنهما بلا رائحة تقريبًا.