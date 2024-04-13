بعد انتشارها على "تيك توك".. تناول بذور فاكهة البابايا يهدد حياتك

ليس كل شيء طبيعي آمنا على صحتك، هذا ما قاله خبراء في مجال الصحة، بعد تداول فيديوهات عبر تيك توك وإنستغرام، تشجع على تجفيف وطحن بذور فاكهة البابايا.

وزعم بعض رواد مواقع التواصل، أن بذور فاكهة البابايا غنية بمضات الأكسدة، وجيدة لصحة القلب، كما أنها دواء لتخفيف آلام الدورة الشهرية، واستعادة التوازن الهرموني في الجسم.

ومع ذلك، يحذر الأطباء من استهلاكها؛ لأن تأثيرها قد يكون ساما؛ إذ قد تؤدي إلى حدوث:

أضرار في خصوبة الرجال

وجدت الدراسات أن استهلاك بذور البابايا مرتبط بضرر الحيوانات المنوية لدى الذكور.

ويقول الخبراء "إن استهلاك بذور البابايا يؤدي إلى فقدان وتلف الحيوانات المنوية عند الذكور، وقد يؤدي إلى فقدان كامل الحيوانات المنوية (يسمى فقد النطاف).

إتلاف الكبد

يوضح الأطباء أنه وعلى الرغم من عدم وجود فوائد مثبتة لبذور البابايا، إلا أن هناك العديد من الآثار الضارة المحتملة لاستهلاكها.

وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، استخرجت بذور البابايا خلايا الكبد التالفة، ودمرت الحمض النووي، وتسببت في أمراض الكبد المزمنة؛ ما أدى إلى تليف الكبد.

السرطان

ويؤكد الأطباء أن الأسوأ من ذلك هو أن بذور البابايا تعد مصدرا للمواد الكيميائية النباتية، التي تسمى "إيزوثيوسيانات"، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي، وتسبب تلف الأعضاء، مع احتمال الإصابة بالسرطان.