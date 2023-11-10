بريطانيا تجيز استخدام دواء سكري لمعالجة السمنة

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية على إجازة استخدام دواء لمرض السكري "تيرزباتايد"، وذلك بهدف مساعدة الذين يعانون من السمنة على خسارة أوزانهم

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأنه يمكن للذين يعانون من مشاكل صحية على صلة بالوزن مثل مقدمات السكري وضغط الدم المرتفع والكوليسترول المرتفع أو مشاكل القلب، الحصول على عقار "تيرزباتايد".

يذكر أن المكون النشط في العقار يعمل عن طريق جعل المريض يشعر بالامتلاء وبجوع أقل، والمرور بفترات أقل من اشتهاء الطعام.