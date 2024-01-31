سجال حول خطر انتشار داء الحصبة في المغرب

تزداد التخوفات من عودة انتشار الحصبة "بوحمرون" في المغرب، بعدما أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأوروبا، هانز كلوغه، عن ارتفاع في معدلات الإصابة بالداء الذي يصيب الأطفال على مستوى البلدان الأوروبية في العام 2023 بنحو 45 مرة مقارنة مع العام 2022.

وداء الحصبة أو بوحمرون، هو مرض فيروسي حاد معدٍ يصيب الأطفال ابتداء من عمر 5 أشهر، ويصيب كذلك البالغين، وتكون الأعراض ظاهرة في 90 % من الحالات المصابة بهذا الداء، وتتمثل في ارتفاع درجات الحرارة ورمد العينين ثم طفح جلدي منتشر في الجسم بأكمله إلى جانب حالة الإعياء.

وأثارت الأرقام الجديدة المتداولة حول هذا الداء في أوروبا سجالاً حول إمكانية وصول موجة داء الحصبة أو "بوحمرون" إلى المغرب، خاصة أن المملكة سبق لها أن شهدت، العام 2019، موجة منه مست بشكل كبير وقتها الفئات العمرية الصغرى.