اكتشاف خلية جذعية يفكّ لغزا سرطانيا

اكتشف العلماء نوعا جديدا من الخلايا الجذعية في العمود الفقري يبدو حاسما في حل لغز مضى عليه وقت طويل وهو: لماذا ينتشر عدد أكبر بكثير من الخلايا السرطانية إلى العمود الفقري مقارنة بالعظام الأخرى في الجسم؟.

وعندما تنتشر سرطانات الثدي والرئة والبروستات وتمتد إلى عظام متعددة في الجسم، فإن السرطان يصل إلى العمود الفقري أكثر بثلاث إلى خمس مرات من انتشاره في الأطراف السفلية والعلوية. هذا التفاوت عرفه العلماء منذ عقود، لكن سببه ظل غير واضح.

إحدى النظريات رجّحت أن تكون الاختلافات في تدفق الدم هي السبب وراء ذلك. لكن النتائج التي تم التوصل إليها حديثًا تشير إلى بديل يمكن أن يكون له آثار على رعاية مرضى السرطان وجراحة التصاق العمود الفقري وهشاشة العظام.